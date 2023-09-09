В Томске 58-летний мужчина избил товарища лопатой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 58-летний мужчина в ходе ссоры ударил товарища лопатой и нанес ему телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от медработника том, что на улице Лермонтова жителю Томска причинены телесные повреждения.

Полицейский прибыл на место происшествия, опросил очевидцев произошедшего и установил подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 58-летний томич.

«По предварительным данным, на веранде доме между мужчинами произошел словестный конфликт, в ходе которого подозреваемый взяв в руки лопату нанес несколько ударов по оппоненту», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».