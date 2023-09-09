Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Томск

Фото: администрация Томской области

На станцию Томск-1 прибыла уникальная передвижная выставка «Поезд Победы». Десять тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников; скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 10 сентября , томичи смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Зарегистрированный билет будет отправлен на указанную электронную почту.

Возрастное ограничение выставки 12+. Дети младше 12 лет могут посмотреть экспозицию только в сопровождении взрослого. Посещать мероприятие детям младше 6 лет не рекомендуется.

Выставка работает с 10 до 19 часов, последнее посещение экспозиции — в 18.20. На мероприятие важно не опаздывать и приезжать заранее.

На месте посетители могут слушать экскурсию через наушники с помощью приложения. Посетить поезд можно также в режиме онлайн на сайте проекта.

«Поезд Победы» стартовал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. Он проделал путь в 110 тысяч километров по территории России и Беларуси — от Бреста до Владивостока. Поезд останавливался останавливаясь в 124 городах и 67 регионах двух стран.