Массовые проверки автомобилистов прошли на площади Ленина в Томске ночью

В Томске в ночь на субботу, 9 сентября, на площади Ленина, улице Витимской и площади Южной прошли массовые проверки на дорогах. У томичей проверяли документы и открывали багажник, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня ночью были массовые проверки на Южке, улице Витимской и на площади Ленина. Люди в военной форме совместно с сотрудниками ГИБДД, проверяли всё, вплоть до паспортов», — сообщают очевидцы в паблике «Регион-70».

По словам очевидцев, правоохранительные органы останавливали все автомобили без исключения на выбранных участках дорог.

С чем связаны массовые проверки — неизвестно.

Напомним, что в ночь на 9 сентября в Томске на Коммунальном мосту открыли движение в обе стороны.