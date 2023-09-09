В Томске ожидается теплая погода до +18 градусов 9 сентября

В Томске в субботу потеплеет до +18 градусов Фото: Анна Ковалёва

В субботу, 9 сентября, в Томске ожидается теплая погода до +18 градусов, днем небольшой дождь, сообщает региональный гидрометцентр.

В областном центре будет облачная погода с прояснениями, днем местамип пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть переменный 2-7 м/с. Днем синоптики обещают +16…+18 градуса.

В Томской области утром возможны туманы, ветер переменный 2-7 м/с. Температура днем составит +13…+18 градусов.

Напомним, с 8 по 12 сентября по Томской области ночью при прояснениях ожидаются заморозки до -0…-2 градусов. В Бакчарском и Первомайском районах ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.