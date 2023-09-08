«Подкуп»: в Стрежевом одна компания платила другой за допуск к работам

Было возбуждено дело об административном правонарушении Фото: Олег ЗОЛОТО

Компанию из Стрежевого оштрафовали на полмиллиона за коммерческий подкуп, об этом сообщает прокуратура Томской области. Установлено, что в течение более трех лет замдиректора ООО «Каргасокдорстрой» через подчиненных передавал представителю другой компании более полумиллиона рублей.

«Денежные средства передавались за выдачу допусков для работы на месторождениях нефти», - уточнили в облпрокуратуре.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате компании назначили штраф в полмиллиона и конфискацию переданных как подкуп денег. Чтобы это наказание было исполнено, на машину компании наложили арест. Постановление не вступило в законную силу.

В отношении того, кто получал деньги, возбудили уголовное дело, а позже вынесли обвинительный приговор, который пока не вступил в силу. Продолжается расследование уголовных дел в отношении тех, кто был причастен к передаче денег.