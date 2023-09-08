Томские футболистки заняли второе место на всероссийском фестивале

Томскую область представляла команда футболисток из сел Малиновка и Курлек Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Юные футболистки из Томской области заняли второе место на всероссийском фестивале по дворовому футболу, сообщает пресс-служба администрации региона. Фестиваль проходил в Барнауле, и в нем принимали участие мальчики и девочки 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях участвовали команды из 32 команд страны.

«Томскую область представляла команда футболисток из сел Малиновка и Курлек», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Томички заняли второе среди 17 команд, уступив только юным футболисткам из Самарской области.