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НовостиОбщество8 сентября 2023 15:26

Томские футболистки заняли второе место на всероссийском фестивале

Фестиваль дворового футбола проходил в Барнауле
Александра Тайбатрова
Томскую область представляла команда футболисток из сел Малиновка и Курлек

Томскую область представляла команда футболисток из сел Малиновка и Курлек

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Юные футболистки из Томской области заняли второе место на всероссийском фестивале по дворовому футболу, сообщает пресс-служба администрации региона. Фестиваль проходил в Барнауле, и в нем принимали участие мальчики и девочки 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях участвовали команды из 32 команд страны.

«Томскую область представляла команда футболисток из сел Малиновка и Курлек», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Томички заняли второе среди 17 команд, уступив только юным футболисткам из Самарской области.