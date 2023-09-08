Около 100 домов в Томске остаются без горячей воды

О сроках подключения горячей воды в конкретном доме можно уточнить в своей управляющей организации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более чем в 2650 домов Томска горяча вода уже вернулась, заверили в мэрии, и это 95% от всего числа МКД, которые получают этот ресурс.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель улучшился на 5%», - подсчитали в мэрии.

При этом без горячей воды остаются около 100 жилых домов, где на теплосетях выявили дефекты, либо внутридомовые коммуникации не готовы к подаче горячей воды. На ветхих сетях идут ремонтные работы, а о сроках подключения горячей воды в конкретном доме можно уточнить в своей управляющей организации.