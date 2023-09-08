В Томске пройдет первый в Сибири фестиваль воздушных шаров 21-24 сентября

Одновременно в небо на нижней террасе Лагерного сада будут запущены 7 аэростатов из разных уголков России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во второй половине сентября в Томске планируют провести уникальный и первый в Сибири фестиваль воздушных шаров. Как сообщают организаторы, он состоится с 21 по 24 сентября на нижней террасе Лагерного сада.

«Одновременно в небо на нижней террасе Лагерного сада будут запущены 7 аэростатов из разных уголков России», - сообщают организаторы.

Гостям фестиваля предлагают любоваться красивым зрелищем полета или же самому совершить прогулку на воздушном шаре.

Открытие запланировано на 21 сентября. В 15.00 начнет работать развлекательная программа, а с 17.00 стартует парад воздушных шаров. Закрытие планируют провести 24 сентября, где в 17.00 также будет парад, а в 19.00 – вечернее свечение.

Организаторы уточняют, что из-за погодных условий начало мероприятия и проведение полетов могут перенести,