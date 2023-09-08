Рождение почти 2000 детей в Томской области зарегистрировали через Госуслуги

При наличии у матери ребенка электронного медицинского свидетельства о рождении, данные о нем автоматически подгружаются в личный кабинет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году более 1900 томичей воспользовались услугой электронной регистрации рождения ребенка на Госуслугах, подсчитали в администрации Томской области. Чтобы получить услугу, нужно заполнить форму на портале. Пользователя попросят ответить на несколько вопросов и, в зависимости от ответов, предложат перечень дальнейших шагов и сведений, которые нужно предоставить.

«При наличии у матери ребенка электронного медицинского свидетельства о рождении, данные о нем автоматически подгружаются в личный кабинет, и заявление может подать только она», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Если же свидетельство бумажное, подать заявление могут оба родителя, но им потребуется прийти в ЗАГС.

В заявлении можно указать различные сведения, а также выбрать ЗАГС и время его посещения при необходимости. После регистрации заявление автоматически уйдет на рассмотрение. При желании можно получить бумажную версию документа в ЗАГСе или МФЦ.