Приставы арестовали BMW томича, который приехал оплачивать долги сына

Фото: УФССП по Томской области

У жителя Томска арестовали автомобиль BMW X5 после того, как он оплатил долги сына по штрафам за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, 22-летний томич за рулем автомобиля часто нарушал ПДД и ни раз был оштрафован. Из-за того, что он не оплачивал штрафы, его привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 37 тысяч рублей.

На должника возбудили 52 исполнительных производства. По каждому из них парень должен был оплатить долг в добровольный срок, однако не делал этого и накопил еще 51 тысячу рублей исполнительского сбора в бюджет РФ. Долг вырос до 88 тысяч рублей.

Из-за того, что томич не проживал по месту регистрации, а местонахождение трех его автомобилей оставалось неизвестным, имущество должника объявили в розыск.

«Неожиданно владелец транспорта сам выехал навстречу приставам во время проведения рейда. Программно-аппаратный комплекс «вычислил» машину должника, которая и была остановлена на трассе. Приставы начали накладывать арест на ГАЗель, но молодой человек позвонил отцу, который вскоре приехал и привез для оплаты наличными всю сумму долга», — говорится в сообщении.

Однако позже выяснилось, что отец сам является должником по штрафам ГИБДД. На него возбуждено 19 исполнительных производств, а сумма долга составляет 30 тысяч рублей. Мужчина не смог оплатить свой долг, поэтому его автомобиль BMW X5 арестовали.