Татьяна Бугаева возглавила департамент по инновациям Томской области

Фото: администрация Томской области

Начальником департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области назначена Татьяна Бугаева. Такое кадровое решение принял губернатор Владимир Мазур, сообщили в администрации региона.

С декабря 2022 года Бугаева исполняла обязанности руководителя этого департамента.

В задачи департамента входит разработка и реализациюя региональных проектов и программ развития предпринимательства и инноваций, а также координирование государственной политики в сфере контрольной деятельности, развитие новой отрасли, которая сваляна с создание и использованием гражданских беспилотников.

Татьяна Бугаева родилась в Кемеровской области, в 2006 году окончила ТГУ по специальности «юриспруденция», в 2013 году — ТУСУР по специальности «государственное и муниципальное управление».

В марте 2021 года начала работу в департаменте в должности заместителя председателя комитета правовой и финансово-экономической деятельности.

С июня 2021 по август 2022 года занимала должность зампредседателя комитета предпринимательской деятельности.

В сентябре 2022 году стала замначальника департамента – председателя комитета, а с декабря 2022 года была назначена и.о. главы департамента. Замужем, воспитывает сына.