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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:55

Из Томска в зону СВО отправят внедорожник УАЗ

Машина необходима для нужд медвзвода
Александра Тайбатрова
Автомобиль отправится в зону СВО в понедельник. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Автомобиль отправится в зону СВО в понедельник. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В зону СВО из Томска скоро отправят внедорожник УАЗ, сообщает мэрия. Ранее томичи, которые приезжали на побывку домой, обращались в мэрию с просьбой помочь с транспортом для медицинского взвода. Тогда профильному подразделению дали поручение найти деньги и купить машину.

«Накануне в Томск был доставлен УАЗ Патриот пикап», - сообщили в мэрии.

Машина отправится в зону СВО в понедельник. Также бойцам из Томска передадут спецоборудование, продукты, медицинские изделия, средства гигиены. В мэрии надеются, что до места назначения УАЗ доберется на следующей неделе.