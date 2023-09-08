Из Томска в зону СВО отправят внедорожник УАЗ

Автомобиль отправится в зону СВО в понедельник. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В зону СВО из Томска скоро отправят внедорожник УАЗ, сообщает мэрия. Ранее томичи, которые приезжали на побывку домой, обращались в мэрию с просьбой помочь с транспортом для медицинского взвода. Тогда профильному подразделению дали поручение найти деньги и купить машину.

«Накануне в Томск был доставлен УАЗ Патриот пикап», - сообщили в мэрии.

Машина отправится в зону СВО в понедельник. Также бойцам из Томска передадут спецоборудование, продукты, медицинские изделия, средства гигиены. В мэрии надеются, что до места назначения УАЗ доберется на следующей неделе.