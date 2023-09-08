Восемь детских садов в Томске подключили к отоплению досрочно

В Томске на текущей недели 13 учреждениям, в том числе восьми детским садам, выдали разрешения на подключение отопления. Компания «ТомскРТС» принимает заявки на досрочное включение тепла.

«На текущей неделе компания выдала разрешения на подключение тепла 13 учреждениям, в том числе восьми детским садам города. Также в организацию поступило несколько заявок на включение отопления со следующей недели», — сообщили в компании.

Заявки на досрочное включение отопления до старта отопительного сезона «ТомскРТС» рассматривает индивидуально. Объекты подключают к теплу при наличии технической возможности.

Заявки на подключение тепла принимают в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по переулку Нахановича, 4А с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45. В будни действует перерыв с 12:00 до 12:45 (суббота, воскресенье – выходные дни).

Также заявку на подключение отопления можно подать дистанционно через Личный кабинет юридических лиц на сайте компании.