Томскую кредитную организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей за спам-звонки

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В Томской области рассмотрели 36 дел, где был нарушен закон о рекламе. Организации получили штрафы в размере 1,4 миллиона рублей. Самый крупный штраф 350 тыс рублей получила кредитная организация, рассказал журналистам руководитель Томского УФАС России Вадим Алиев.

По его словам, ведомство рассмотрело 36 дел, связанных с нарушениями закона о рекламе. Организациям было выдано 28 предписаний, в процессе рассмотрения находится еще 12 дел. За 2023 год были наложены штрафы на общую сумму 1,4 миллиона рублей, из них около 60-70% уплачены.

Самый крупный штраф в размере 350 тысяч рублей наложен на кредитную организацию за рекламу деятельности без согласия абонента.

«Самое частое нарушение, на которое жалуются жители Томской области, это спам-реклама. В настоящий момент управлением рассмотрено 15 дел», – отметил Вадим Алиев.

Также стало больше жалоб на ненадлежащую рекламу финансовых услуг, которая не отвечает всем критериям и содержит мелкий шрифт. За шесть месяцев 2023 года УФАС рассмотрело девять таких дел.

Кроме того, растет количество жалоб на рекламу табачных изделий. За первое полугодие специалисты рассмотрели пять таких дел.