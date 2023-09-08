За лето 2023 в Томском районе в микрорайоне Южные Ворота заселили четыре дома

ТДСК

Жилой район «Южные Ворота» остается одной из крупнейших строек Томской области. Объем вложений в строительство жилья, создание социальной и дорожной инфраструктуры превысил 22 млрд рублей. Это основная площадка для работы ТДСК вблизи Томска, на территории Зональненского сельского поселения.

В течение лета 2023 года в Южных Воротах заселили четыре многоквартирных дома — по улицам Титова, 6, 10, 12 и Леонова, 7. Всего с момента начала строительства в 2014 году сдано более 8000 квартир — фактическая численность жителей мегарайона приближается к 20 000 человек.

Что привлекает потребителей? В первую очередь, соотношение цены и качества жилья. По данным застройщика, цены за квадрат «на юге» начинаются от 89 тыс. рублей.

Еще один фактор – не надо ждать, пока построят: квартиры готовы к заселению. Срок ожидания от покупки до переезда составит от трех до шести месяцев. Ремонт «под ключ» экономит деньги и время: опросы покупателей показывают, что средний срок использования типовой отделки от ТДСК — более четырех лет.

Для людей семейных также как пространство в квартире важна комфортная и безопасная среда вокруг. Игровые городки для детей разных возрастов, спортивные площадки и тихие зоны — все это есть в Южных Воротах. Работает школа «Интеграция», сады, кружки и студии дополнительного образования. Действует общая врачебная практика для детей и взрослых, началось строительство поликлиники. Развивается и транспортная доступность растущего мегарайона: вслед за развязкой на Богашевском тракте власти приступили к строительству малого транспортного кольца, которое полностью интегрирует Южные Ворота в городскую транспортную схему.