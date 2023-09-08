Молодой томич проиграл почти 2 млн рублей на ставках и заявил в полицию о краже

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В Томске 19-летний парень заявил о краже с его сберегательного счета более 1,7 млн рублей, однако позже выяснилось, что деньги молодой человек проиграл на ставках на киберспорт, рассказали в региональном УМВД.

В полицию со своей матерью пришёл 19-летний томич. Парень заявил о краже с его сберегательного счёта более 1,7 млн рублей. Эти деньги недавно ему перевели родители на оплату бытовых расходов.

«Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств пропажи денег и в результате проведённой работы установили, что незадолго до таинственного исчезновения финансов заявитель оформил новый счёт, на который впоследствии и были перечислены все сбережения», — говорится в сообщении.

Позже молодого человека пригласили в отдел, где он признался, что сам вывел деньги, которые затем потратил на ставки на киберспорт.

Когда его родственники узнали о пропаже денег, молодой томич придумал историю с кражей и сообщил об этом в полицию.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.