В Томске 3 октября в БКЗ покажут спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой

3 октября на сцене Большого концертного зала состоится премьера спектакля «Это всё она» с Викторией Толстогановой в главной роли.

Новый спектакль режиссера Данила Чащина, номинанта на престижную театральную премию «Золотая маска», в 2023 году с аншлагом прошел на лучших театральных площадках Москвы (Театр на Таганке, театр «Сатирикон» и т.д.).

Пьеса, ставшая основой для спектакля, была написана белорусским драматургом Андреем Ивановым, вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов «Евразия» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Переведена на 11 языков мира, пережила более 15 постановок не только в России, но и в Европе. Она основана на реальных событиях: подруга Иванова рассказала драматургу о женщине, которая переписывалась с дочерью «ВКонтакте» от имени ровесницы, пытаясь узнать тайны девочки.

Главные роли в спектакле исполняют:

Виктория Толстоганова - одна из самых востребованных актрис России. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры, обладательница многочисленных наград в области кинематографа. Окончила Российский институт театрального искусства (мастерская И. Хейфеца). За ее плечами множество популярных фильмов и сериалов, работа с главными кинематографистами страны. А также громкие театральные премьеры в Театре им. Станиславского, «Практика», «Современник», Театре на Бронной, в Центре драматургии и режиссуры и т.д.

Даня Киселёв – перспективный молодой российский актер театра и кино. В биографии артиста уже есть ряд ролей, в том числе главная в сериале от продюсера «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова «#хочувигру». Д. Киселёв играл в сериалах «Интерны», «#Detки», «Перелетные птицы», «Жена олигарха».

Художником спектакля выступил Дмитрий Разумов (осуществил проекты в МХТ им. Чехова, Театре Наций, Театре им. А.С.Пушкина, театре «Чоконаи», (Венгрия), «Et Cetera», Театре им. М.Н. Ермоловой и многих других). Художник по свету – лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий. Хореографию в спектакле поставил основатель направления Movementology – Шарøйко.

Многие томичи уже сделали свой выбор. Не пропустите премьеру. Купить билеты по ссылке.