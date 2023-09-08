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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 3:07

В Томске автомобиль Kia Rio сбил 58-летнюю женщину, которая убегала от собак

Женщина попала под колеса автомобиля на улице Пролетарской
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Томске водитель автомобиля Kia Rio сбил 58-летнюю женщину, которая убегала от собак и выбежала на дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу. Полиция ищет очевидцев ДТП, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 7 сентября около 10:30 на улице Пролетарской, 49.

«Автомобилем Kia Rio, под управлением 29-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, выбежала на проезжую часть, избегая нападения собак», — говорится в сообщении.

В результате случившегося 58-летняя женщина с травмами доставлена в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.