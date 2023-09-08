Более 40 жителей Томской области заразились клещевым энцефалитом в 2023 году

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В пункты серопрофилактики с начала эпидезона обратились более 17,5 тысячи жителей Томской области. Клещевой энцефалит (КВЭ) подтвержден уже у 41 человека, в числе которых 14 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю с 31 августа по 6 сентября от клещей пострадали 207 человек, в том числе 43 ребенка. Больше всего присасываний зафиксировано в Томске – 160, из них 41 у ребенка.

«С начала эпидсезона в мед. организации Томской области с присасыванием клещей обратились 17830 человек, в том числе 3232 ребенка. Из обратившихся только 18,4% привиты от клещевого энцефалита - всего 3287 человек, из них 691 ребенок», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день лабораторно подтвержден 41 случай клещевого энцефалита, в том числе 14 у детей.

По данным Роспотребнадзора, в регионе дефицита вакцины от КВЭ не наблюдается. Специалисты рекомендуют начать вакцинацию.

За последнюю неделю прививки поставили 184 человека, в том числе 147 детей. Всего в текущем эпидсезоне вакцинировались 56 985 человека, в том числе 18 633 ребенка.

Клещевой энцефалит поражает нервную систему, высок риск наступления паралича. Последствиями этого заболевания могут стать эпилепсия, нарушения кровообращения, утрата когнитивных способностей.