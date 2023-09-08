Несколько домов в Томске останутся без света 8 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сегодня Горсети будут проводить плановые работы. Несколько домов в городе останутся без света.

Адреса, где выключат свет:

8 Сентября 2023 с 09:00 до 8 Сентября 2023 17:00

г. Томск пер. Корейский 28-30

г. Томск пер. Стрелочный 24,31-43,32-42

г. Томск пер. Сычева Михаила 6-12,7

г. Томск пос. Старо-Карьерный 163,168,172,182,221,221-а,222,222-а,225-а,225-б,228-230,229,232-а,232-г,232-д,

232-е,232-ж,232-з,233,234,251,257,уч.5435

г. Томск ул. Санаторная 1,1/2,6,9-а

г. Томск ул. Сычева Михаила 3-5,12,25-29,26-30,36-40,38 стр.1

г. Томск ул. Юргинская 23,31,32-36,35,38-а,42

г. Томск Басандайский 3-й пер 1-3,2/1,4,8/6,9/2,11,11-а

г. Томск Басандайский 4-й пер 17,20,26

г. Томск пер. Басандайский 4-й 1,2-10,3/1,4/1,4/2,7/1,8/1,8/4,8/6,11-13,12-а,14-20,17,21/1,23,25/1,26,27/1,31,уч.3,

уч.7,уч.9-а,уч.21,уч.25,уч.27

г. Томск ул. Басандайская 69/3

8 Сентября 2023 с 09:00 до 8 Сентября 2023 18:00

г. Томск ул. Загорная 9-17,16-22,18/1