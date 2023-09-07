Марафон в поддержку донорства проведут в Томске 9 сентября

Одиночный забег пройдет в поддержку донорства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске 9 сентября пройдет марафон в поддержку донорства, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области. Марафон #ДавайВступай организует ФМБА России, он стартовал 1 сентября в Улан-Удэ и будет проходить до 10 ноября более чем в 70 городах.

«Проект приурочен ко Всемирному дню донора костного мозга», - уточнили в облздраве.

9 сентября в Томске пройдет донорская акция на двух площадках: в центре крови на улице Вершинина и в мобильном комплексе напротив ТГУ. Здесь все желающие смогут сдать кровь и стать участниками федерального регистра доноров костного мозга. Акция будет проходить с 10.00 до 14.00.

В ТГУ в этот день пройдет интерактивная лекция о донорстве. А основатель благотворительного фонда «Вторая жизнь» и спортсмен Артем Алискеров пробежит марафонскую дистанцию 42,2 километра по улицам Томска. Артем перенес лейкоз и более 30 курсов химиотерапии, а забег он проведет в поддержку донорства.