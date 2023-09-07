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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:50

В Томске проведут вечер памяти писателя Вячеслава Шишкова

Мероприятие пройдет в усадьбе Шишкова
Александра Тайбатрова
Посетителей ждт презентация книги «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу». Фото: сообщество Дома искусств во ВКонтакте

Посетителей ждт презентация книги «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу». Фото: сообщество Дома искусств во ВКонтакте

В Томске 10 сентября проведут вечер в честь дня рождения писателя Вячеслава Шишкова, сообщается на сайте администрации Томской области. Место проведения – усадьба Шишкова на улице Шишкова, 10.

«Посетителей ждет презентация книги «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу», - говорится в сообщении.

Также в программе вечера – предпоказ фильма о писателе, концерт.