В Томске проведут вечер памяти писателя Вячеслава Шишкова

Посетителей ждт презентация книги «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу». Фото: сообщество Дома искусств во ВКонтакте

В Томске 10 сентября проведут вечер в честь дня рождения писателя Вячеслава Шишкова, сообщается на сайте администрации Томской области. Место проведения – усадьба Шишкова на улице Шишкова, 10.

«Посетителей ждет презентация книги «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу», - говорится в сообщении.

Также в программе вечера – предпоказ фильма о писателе, концерт.