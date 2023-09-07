В Томской области создали сервис для сохранения лесов

Через специальную форму можно, например, рассказать о пожаре в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области заработал специальный сервис для сохранения лесов, сообщает департамент лесного хозяйства региона. С его помощью можно передать информацию о любом происшествии в лесу, будь то пожар, свалка мусора или что-то еще. Оставить сообщение можно через форму.

«В текстовом сообщении можно подробно рассказать о том, что произошло и оставить ориентиры местности», - прокомментировали в деплесе и уточнили, что если на телефоне подключена геолокация, координаты определят автоматически.

Также в ведомстве сообщили, что на основе этого сервиса разработают мобильное приложение.