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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:20

В Томской области создали сервис для сохранения лесов

Через сервис можно сообщить о любом происшествии в лесу
Александра Тайбатрова
Через специальную форму можно, например, рассказать о пожаре в лесу

Через специальную форму можно, например, рассказать о пожаре в лесу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области заработал специальный сервис для сохранения лесов, сообщает департамент лесного хозяйства региона. С его помощью можно передать информацию о любом происшествии в лесу, будь то пожар, свалка мусора или что-то еще. Оставить сообщение можно через форму.

«В текстовом сообщении можно подробно рассказать о том, что произошло и оставить ориентиры местности», - прокомментировали в деплесе и уточнили, что если на телефоне подключена геолокация, координаты определят автоматически.

Также в ведомстве сообщили, что на основе этого сервиса разработают мобильное приложение.