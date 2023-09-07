В Северске открыли мемориальную доску погибшему в СВО Николаю Головкину

К мемориальной доске возложили цветы, а память погибшего почтили минутой молчания. Фото: управление Росгвардии Томской области

В Северске была открыта мемориальная доска Николаю Головкину, который погиб 2 сентября 2022 года в ходе СВО, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Томской области. Митинг в честь этого события прошел в Северском соединении Росгвардии.

«Увековечить память о воине правопорядка пришли командир Северского соединения Росгвардии полковник Александр Росликов, ветераны и личный состав дивизии, родные и близкие Николая», - рассказали в ведомстве.

К мемориальной доске возложили цветы, а память погибшего почтили минутой молчания.

Николай Головкин посмертно был награжден орденом Мужества.