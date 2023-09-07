Томские и московские врачи спасли беременную девушку с инсультом и ее ребенка

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Врачи томской ОКБ и перинатального центра совместно с медиками московского национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко спасли жизнь 22-летней девушке, у которой на позднем сроке беременности случился инсульт. Малыша также удалось спасти.

Как рассказал завотделением анестезиологии-реанимации сосудистого центра ТОКБ Юрий Петлин, на 32 неделе беременности у молодой девушки произошло субарахноидальное кровоизлияние в головной мозг. Последствия этого вида инсульта серьезные. Однако врачам удалось спасти пациентку.

В ОКБ была сформирована мультидисциплинарная бригада — томские врачи провели ряд медицинских консилиумов со столичными медицинскими исследовательскими центрами. Специалисты приняли решение о досрочных родах.

«Операцию выполнили акушеры-гинекологи перинатального центра имени Евтушенко, новорожденный мальчик остался под наблюдением специалистов центра, а борьбу за жизнь пациентки продолжили в отделении анестезиологии-реанимации сосудистого центра ОКБ, так как в любой момент у молодой женщины мог произойти повторный инсульт», —рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

Как правило, операцию по удалению аневризмы головного мозга выполняют нейрохирурги ТОКБ, но с учетом нетипичной локализации аневризмы и послеродовый период пациентки, врачи решили обратиться за помощью к московским коллегам.

«Медлить было нельзя, я сразу поддержал это предложение. Мы связались с профессором Иваном Савиным из московского центра нейрохирургии, и уже на следующий день специалист прилетел в Томск. ТОКБ уже много лет тесно сотрудничает со специалистами этого центра, которые ежегодно приезжают в наш стационар и проводят конференции по совершенствованию оказания высококачественной медпомощи больным с социально-значимой патологией нервной системы», — рассказал главный врач ТОКБ Николай Зенкин.

В этот же день специалисты НМИЦ нейрохирургии - Антон Коновалов и Антон Пашин совместно с томским нейрохирургом Аркадием Кокориным и анестезиологом Владимиром Корниловым прооперировали пациентку. Операция проводилась под видеоангиографическим контролем.

На данный момент молодой маме ничего не угрожает, она долечивается в отделении нейрохирургии ТОКБ. В ближайшие дни её выпишут и она увидит своего малыша.