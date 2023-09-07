Томский район: директора школы Зоркальцево уволили за отсутствие на работе

Инициатором увольнения стал работодатель Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Томского района прокомментировала увольнение директора школы села Зоркальцево Андрея Червонца. Напомним, что это возмутило родителей учащихся школы. Инициатором увольнения стал работодатель. При этом власти подчеркнули, что статья, по которой уволили Червонца, не требует обоснования причин. Но, как рассказал и.о. замглавы Томского района – начальника управления по соцполитике Александр Черников, бывший директор Зоркальцевской школы нарушал трудовую дисциплину.

«Андрей Червонец отсутствовал на рабочем месте и фактически свои трудовые обязанности не исполнял», - заверил Александр Черников и добавил, что бывший руководитель школы дал поручение одному из сотрудников школы отразить в табеле рабочего времени ложные данные.

Таким образом, школе причинили материальный ущерб.

А уголовное дело в отношении Андрея Червонца, по заявлению и.о. замглавы Томского района, на его увольнение не повлияло, оно было прекращено.

При этом, как заверили в администрации Томского района, учебный процесс в школе села Зоркальцево идет в штатном режиме. А кандидатура нового руководителя сейчас согласовывается.