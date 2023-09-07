В Томской области выросли цены на курятину и свинину в конце августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в конце августа средняя цена на курицу составила более 200 рублей. Дороже всего охлажденное куриное мясо можно было купить в Стрежевом.

Отметим, что с начала 2023 года мясо кур в целом по России подорожало на 19,6%, свинина подорожала на 8,9%, баранина — на 12,2%, а говядина — на 3,1%, заявили в Росстате.

По данным Томскстата на 28 августа, в областном центре килограмм охлажденных и мороженых кур в среднем можно было купить за 208 рублей. В начале года курица стоила 178 рублей. Дороже всего она продавалась в Стрежевом — 286 рублей за килограмм.

Стоимость свинины в конце августа в Томске составила почти 350 рублей за килограмм. В начале года ее можно было купить за 323 рубля. Самая высокая цена на свинину в конце августа зафиксирована в Колпашево — 394 рубля.

Килограмм говядины в начале января в Томске продавался за 492 рубля, в конце августа цена выросла до 513 рублей. Самая дорогая говядина в конце августа была в Стрежевом — 627 рублей за килограмм.

Вареная колбаса в Томске подорожала с 429 до 455 рублей за килограмм. В Стрежевом колбаса стала стоить 580 рублей.