В Кировском районе Томска отремонтируют пять дворов

В скором времени рабочие приступят к фрезерованию асфальта, укладке нового и обустройству парковки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять дворов отремонтируют в этом году в Кировском районе Томска, об этом сообщили в мэрии города. Работы во дворах активно ведутся сейчас. Например, во дворе дома ну улице Советской, 46/Кузнецова, 1, убирают старое покрытие пешеходной зоны и формируют новые тропинки.

«В скором времени рабочие приступят к фрезерованию асфальта, укладке нового и обустройству парковки», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также рабочие ремонтируют фасад здания, а недавно здесь установили систему видеонаблюдения.

Кроме того, в этом году по муниципальной отремонтируют дворы на улице Красноармейской, 135, улице Вершинина, 52, улице Елизаровых, 21/2, на проспекте Кирова, 52.

Напомним, что в Октябрьском районе отремонтируют шесть дворов.