На Коммунальном мосту в Томске установили знаки навигации для водного транспорта

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В Томске после вмешательства транспортной прокуратуры на Коммунальном мосту установили знаки навигационного оборудований для водного транспорта, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства о внутреннем водном транспорте, прокуроры установили, что Коммунальный мост не был оборудован знаками навигационной обстановки и русловыми маяками. Из-за этого не было обеспечено безопасное и беспрепятственное плавание судов и сохранность конструкции сооружения.

Виновного сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания и установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах.

Также главе города внесли представление об устранении нарушений закона. После вмешательства прокуратуры на мосту установили навигационные знаки, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.