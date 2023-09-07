В Томске уложили асфальт на всех дорожных участках, кроме улицы Высоцкого

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске дорожники завершили укладку асфальта на всех дорожных объектах, кроме участка по улице Высоцкого. Ремонт на дорогах ведется в рамках нацпроект «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в мэрии.

«Работы по укладке дорожного полотна завершены на всех объектах, кроме участка улице Высоцкого. Там идет дополнительный ремонт по нацпроекту», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, за последние дни рабочие обустроили почти 2 тысячи квадратных метров асфальта на съездах и примыканиях улицы Беринга, а также вели укладку верхнего слоя на парковке, остановке и углах.

Кроме того, дорожки ремонтируют тротуары. По улице Красноармейская в эти дни было уложено 40 погонных метров поребрика и 500 квадратных метров плитки, еще около 300 квадратных метров плитки рабочие обустроили на улице Дальне-Ключевская.

Также специалисты обновили 360 «квадратов» плитки на улице Беринга и установили бортовые камни на протяжении более 400 метров.

Напомним, в 2023 году в Томске в рамках нацпроекта идет комплексный ремонт на восьми участках дорог - улицы Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, участках улиц Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а, Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, Киевской от пр. Фрунзе до ул. Сибирской, Высоцкого, а также участок трассы Томск – Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 км.