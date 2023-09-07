В Томске школы и детсады могут подать заявки на досрочное включение отопления

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В Томске начали принимать заявки на досрочное подключение отопления в детских садах, школах и других объектах социальной сферы, сообщили в мэрии.

«До старта отопительного сезона заявки на подключение в «Томск РТС» рассматриваются в индивидуальном порядке, и ресурс подается при условии технической возможности включения учреждений», — говорится в сообщении.

В настоящее время в «ТомскРТС» не поступало соответствующих заявок от муниципальных учреждений..

Также до старта отопительного сезона к отоплению могут подключиться жилые дома. Для того жильцам необходимо принять такое решение на собрании собственников и обратиться в свою УК или ТСЖ. Затем заявки передадут в ресурсоснабжающую организацию.

При наличии технической возможности отопление в доме включить досрочно.