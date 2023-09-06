Томские росгвардейцы задержали похитителей крепкого алкоголя

Сигнал тревоги поступил из гипермаркета в Кировском районе Томска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемых в краже крепкого алкоголя. В пресс-службе управления Росгвардии по Томской области уточнили, что сигнал тревоги поступил из гипермаркета в Кировском районе Томска.

«По указанному адресу стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемых виновников магазинной кражи в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно, злоумышленников заметила служба безопасности гипермаркета по видеокамерам, когда они взяли две бутылки рома и ушли из магазина, не заплатив. Впоследствии их передали сотрудникам полиции для разбирательств по существу.