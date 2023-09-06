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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:34

Томская область заняла второе место на форуме по развитию городской среды

На форуме презентовали опыт Стрежевого и Асино
Александра Тайбатрова
Опыт Асина и Стрежевого вошел в список лучших региональных практик повышения индекса качества городской среды

Опыт Асина и Стрежевого вошел в список лучших региональных практик повышения индекса качества городской среды

Фото: Ксения Высотина

Завершился форум «Север-Юг: комфортная среда», в котором участвовала команда Томской области. В пресс-службе обладминистрации уточнили, что практику региона представлял Центр развития городской среды.

«Опыт Асина и Стрежевого вошел в список лучших региональных практик повышения индекса качества городской среды», - прокомментировали в обладминистрации и добавили, что команда региона заняла второе место в данной сфере.

Стрежевой набрал 203 балла, а Асино – 172 балла из 360 возможных. Согласно этому индексу, благоприятными для жизни считаются города, у которых не менее 180 баллов.