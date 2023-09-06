Больше 40% томских школьников считают вкусной еду в школьных столовых

Каждый день в столовую ходят 53% опрощенных школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦУР Томской области провел опрос о качестве еды в школьных столовых. В нем приняли участие более 42 тысяч человек, в том числе ученики, их родители, сотрудники образовательных учреждений. Согласно опросу, каждый день в столовую ходят 53% опрощенных школьников.

«42% считают еду из столовой вкусной», - следует из результатов опроса.

А 21% учеников, напротив, считает еду невкусной. Более половины опрошенных родителей считают качество питания в школьных столовых хорошим, а 20% - плохим. У родителей есть замечания не только по вкусу еды, но и о его ассортименте, а также температуре блюд. Среди сотрудников довольных качеством питания – 94%, но 19% из них хотели бы более широкий ассортимент блюд.