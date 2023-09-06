В Томске 60% опрошенных не считают город лучшим для карьеры

Исследование проводили в городах России, где живет более 500 тысяч человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томск не является лучшим городом для построения карьеры, считают 60% опрошенных томичей. Опрос проводил Исследовательский центр портала Superjob.ru. Исследование проводили в городах России, где живет более 500 тысяч человек.

«Размер выборки составил 20500 человек», - отметили в исследовательском центре.

В Москве и Санкт-Петербурге были опрошены по 1500 человек, в остальных городах – по 500 человек. Им нужно было ответить на вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим для карьеры?» Положительно на него ответили только 21% томичей, отрицательно – 60%, затруднились с ответом 19%. У соседей ситуация примерно такая же. Новосибирск считают подходящим для построения карьеры 30% опрошенных, не согласны с этим 59%. В Красноярске «да» ответили 26% респондентов и «нет» - 52%. Кемерово стал лидером антирейтинга: подходящим для карьеры его считают только 12% опрошенных жителей.