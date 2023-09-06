В Кожевниковском районе Томской области построили площадку ГТО

Объект появился на улице Школьной, 1 Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Батурино Кожевниковского района установили новую спортивную площадку, об этом сообщили в администрации Томской области. Объект появился на улице Школьной, 1.

«Площадка оснащена комплектом спортивно-технологического оборудования для тестирования по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

На площадке установлено такое оборудование, как уличные тренажеры, шведская стенка, турники, брусья, комплекс для прыжков в длину и др.