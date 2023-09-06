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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:20

В Кожевниковском районе Томской области построили площадку ГТО

Новую спортплощадку установили в селе Батурино
Александра Тайбатрова
Объект появился на улице Школьной, 1

Объект появился на улице Школьной, 1

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Батурино Кожевниковского района установили новую спортивную площадку, об этом сообщили в администрации Томской области. Объект появился на улице Школьной, 1.

«Площадка оснащена комплектом спортивно-технологического оборудования для тестирования по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

На площадке установлено такое оборудование, как уличные тренажеры, шведская стенка, турники, брусья, комплекс для прыжков в длину и др.