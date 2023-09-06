За сутки 14 жителей Томска перевели мошенникам более 2,5 млн рублей

В Томске мошенники обманули 14 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за прошедшие сутки 14 человек перевели мошенникам более 2,5 млн рублей. Самую крупную сумму в размере 800 тысяч рублей перевела женщина при попытке заработать на ставках на матчи, рассказали в региональном УМВД.

По данным полиции, всем томичам звонили с неизвестных номеров и разными способами убеждали переводить деньги.

Так, около 700 тысяч рублей томичи перевели мошенникам на «безопасные счета», 2 пенсионерки лишились около 1 млн рублей через мобильное приложение, в котором предоставили удалённый доступ мошенникам.

Еще один томич лишился 14 тысяч рублей при попытке оплатить билеты в театр по ссылке, которую прислала новая знакомая. Две девушки потеряли 10 тысяч рублей, совершая покупки в интернет магазинах. После оплаты товаров продавцы перестали выходить на связь. Около 32 тысяч рублей мужчина перевёл неизвестному. Он думал, что помогает другу, который просил одолжить денег. 200 тысяч рублей передала пенсионерка для помощи своей родственницы, которая якобы попала в ДТП.

«Около 800 тысяч потеряла местная жительница, желая заработать на ставках на матчи. Женщина переводила деньги посреднику, но забрать свои выигрыши так и не смогла», — добавили в полиции.

В общей сумме томичи перевели мошенникам более 2,5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.