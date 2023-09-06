Полноценное движение по Коммунальному мосту в Томске могут открыть к концу недели

Фото: Анна Ковалева

В Томске на северной стороне Коммунального моста завершили асфальтирование примыканий. Также специалисты уложили полимербетон в зону возле деформационного шва на первой опоре. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В течение дня специалисты завершат аналогичные работы в районе 9 опоры моста. Материал по техническому регламенту должен набрать прочность в течение двух суток.

Также в четверг на объекте начнется нанесение дорожной разметки. К концу недели планируется открыть полноценное движение по двум сторонам моста.

«Мы вышли на финишную прямую по работам, связанным с открытием полноценного движения по мосту. Полностью уложен асфальт на примыканиях, практически завершены работы по укладки полимербетона в зону возле деформационных швов. Совсем скоро здесь приступят к нанесению разметки, и к концу недели, как и планировали, мы откроем полноценное движение по мосту», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Сейчас на мосту продолжаются работы по окраске металлоконструкций. Для этих работ перекрываются небольшие участки участков полосы, граничащей с тротуаром. Эти работы завершатся в течение двух недель.

Напомним, капитальный ремонт Коммунального моста начался в мае 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта – 1,2 миллиарда рублей.