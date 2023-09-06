Четыре детских сада переполнены в Ленинском районе Томска

Роспотребнадзор выдал предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Фото: Мария ЛЕНЦ

В четырех детских садах Ленинского района Томска количество воспитанников превышает норму, сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области. В ведомстве отметили, что информация о переполненных детских садах поступает к ним из разных источников.

«Роспотребнадзор выдал предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», - рассказали в региональном управлении ведомства.

В двух дошкольных учреждениях воспитанников значительно больше положенного. В филиале детсада №73 на улице Береговой, 10 число воспитанников составляет 185 детей, при том, что учреждение рассчитано только на 145 дошколят. В детсаду №100 при нормативе в 179 детей фактически 206 воспитанников. В детском саду №13 воспитанников на 10 больше положенного. Небольшое превышение выявили в филиале детского сада №73 на улице Карла Маркса, 61, и в детском саду №93.