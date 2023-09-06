В техникумах и колледжах Томской области проведут 36 «Разговоров о важном»

Проект запустили год назад Фото: Павел МАРТИНЧИК

В новом учебном году в техникумах и колледжах проведут 36 занятий в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба администрации региона. Проект запустили год назад в Министерстве просвещения РФ.

«В 2023–2024 учебном году занятия посвящены ключевым историческим событиям страны и круглым датам, в том числе региональным», - уточнили в обладминистрации.

Среди тем, по которым пройдут «Разговоры о важном» - 420-летие Томска, 80-летие Томской области, 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской, избирательная система России и т.д.