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НовостиОбщество6 сентября 2023 5:15

Плановые отключения электричества запланированы в Томске до 19 сентября

"Россети Томск" предупреждают о плановых отключениях электричества
Алёна Мищенко
Фото: Алена Голева

Фото: Алена Голева

В Томске пройдут плановые отключения электричества. в среду, 6 сентября, без света останутся жители поселка Мирный и села Тимирязевское, предупреждают «Россети Томск».

Во вторник, 5 сентября, плановые работы проводились в Тимирязевском, Богашево, Колпашеве, Каргале, Мельниково и Новониколаевке.

На 6 сентября запланированы отключения в Мирном и Тимирязевском.

С полным списком с датой и продолжительностью отключения можно посмотреть на сайте «Россети Томск». Список регулярно пополняется. На сегодняшний день там расписаны отключения до 19 сентября.

Также компания предоставляет возможность оформления подписки на получение уведомлений о плановых отключениях электричества.