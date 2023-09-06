Два новых ФАПа открылись в Чаинском районе Томской области

Фото: Телеграф-канал Владимира Мазура

В селах Чемондаевка и Сухой Лог Чаинского района Томской области открылись современные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Новые ФАПы оснащены необходимым оборудованием, а именно электрокардиографом, холодильниками для хранения лекарств, экспресс-анализатором уровня холестерина и сахара в крови и другой техникой.

В каждом пункте есть смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт, помещение для ожидания приёма, санузел.

В Чемондаевке к работе приступила молодой фельдшер Анастасия Тобольжина. Медик окончила Колпашевский филиал Томского медицинского колледжа и переехала в Чаинский район по программе «Земский фельдшер».

В Сухом Логе продолжает работу фельдшер Надежда Острицева. Она трудится здесь уже 20 лет.