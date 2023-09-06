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НовостиОбщество6 сентября 2023 0:35

Синоптики в Томске обещают 6 сентября до +16 градусов

Местами дожди
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 6 сентября, синоптики обещают до +16 градусов. Местами дожди, сообщают в томском ЦГМС.

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +14…+16 °С.

По Томской области прогнозируется местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град; утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +12…+17 °С.