Синоптики в Томске обещают 6 сентября до +16 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 6 сентября, синоптики обещают до +16 градусов. Местами дожди, сообщают в томском ЦГМС.

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +14…+16 °С.

По Томской области прогнозируется местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град; утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +12…+17 °С.