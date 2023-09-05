Новые лаборатории и мастерские открыты в колледжах и техникумах Томской области

В начавшемся учебном году еще в десяти учреждениях обновят материально-техническую базу Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В колледжах и техникумах Томской области открывают новые учебные лаборатории и мастерские, сообщает пресс-служба администрации региона. Так, в Молчановском техникуме отраслевых технологий теперь есть мастерские по обслуживанию грузовой техники и ремонту и обслуживанию легковых машин. А в агропромышленном техникуме в Кривошеино - по промышленному садоводству и биотехнологиям сельского хозяйства.

«На оснащение и ремонт мастерских было выделено 11,9 миллионов рублей из областного бюджета», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

В мастерских есть оборудование, благодаря которому студенты получают необходимые в профессии навыки. В начавшемся учебном году еще в десяти учреждениях обновят материально-техническую базу. В Колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг работают восемь производственных комплексов. Еще в четырех учреждениях региона создана цифровая образовательная среда, на что потратили более 11 миллионов.