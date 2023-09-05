«Избил до смерти»: томича приговорили к колонии за избиение сожительницы

Сожитель погибшей женщины свою вину признал. Фото: Сиб.фм

В Томске вынесли приговор 55-летнему томичу, который избил свою 54-летнюю сожительницу, сообщили в прокуратуре Томской области. В сентябре прошлого года они вместе выпивали, а потом начали ссориться. Мужчина несколько раз ударил сожительницу по телу и голове, а потом ушел.

«В течение нескольких следующих дней потерпевшая из дома не выходила, за медицинской помощью не обращалась», - рассказали в облпрокуратуре.

При этом в разговорах со знакомыми по телефону женщина жаловалась, что плохо себя чувствует и испытывает боль. А через неделю от полученных травм головы и груди она умерла.

Сожитель погибшей женщины свою вину признал. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, но приговор еще не вступил в законную силу.