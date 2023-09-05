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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:58

Участок дороги Томск – Каргала – Колпашево отремонтировали по нацпроекту

Участок длиной почти 13 километров находится в Шегарском районе
Александра Тайбатрова
Дорога Томск – Каргала – Колпашево является самой длинной в регионе

Дорога Томск – Каргала – Колпашево является самой длинной в регионе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области завершился ремонт первого объекта по «дорожному» нацпроекту, проинформировали в обладминистрации. Это участок дороги Томск – Каргала – Колпашево, который проходит через Шегарский район. Его протяженность составляет почти 13 километров.

«Подрядчик приступил к работам в мае», - напомнили в пресс-службе администрации региона.

Старый асфальт на участке сняли и уложили новый, обочины укрепили, а водопропускные трубы и остановки отремонтировали. Также на дороге установили 130 дорожных знаков, барьерные ограждения, нанесли новую разметку.

Дорога Томск – Каргала – Колпашево является самой длинной в регионе и проходит через семь районов. Каждый год по нацпроекту участки этой дороги ремонтируют, и в конце прошлого года уже отремонтировали 87% дороги.