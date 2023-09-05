На повышение зарплаты учителям в Томске выделят почти 386 миллионов

Еще более 60 миллионов рублей пойдет на повышение зарплат педагогам допобразования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 386 миллионов выделят на зарплаты учителям муниципальных школ Томска. Такую информацию озвучила на заседании думы Томска 5 сентября и.о. заммэра Томска – начальника департамента финансов Анна Мальсагова.

«Около 334,3 миллионов рублей будет направлено на повышение зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций», - дополнили в пресс-службе мэрии.

Еще более 60 миллионов рублей пойдет на повышение зарплат педагогам допобразования, и почти 28 миллионов – на зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры.

Кроме того, Томск получил более 68 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот, более 47 миллионов – на ремонт дорог, свыше шести миллионов – на ликвидацию незаконных свалок и др.

С учетом этих дополнительных финансов, бюджет Томска в 2023 году составил почти 27 миллиардов рублей. Дума Томска эти поправки утвердила.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября средняя зарплата учителей в Томской области вырастет до 49 тысяч.