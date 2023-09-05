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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:22

На повышение зарплаты учителям в Томске выделят почти 386 миллионов

Еще более 334 миллионов потратят на зарплаты работникам томских детсадов
Александра Тайбатрова
Еще более 60 миллионов рублей пойдет на повышение зарплат педагогам допобразования

Еще более 60 миллионов рублей пойдет на повышение зарплат педагогам допобразования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 386 миллионов выделят на зарплаты учителям муниципальных школ Томска. Такую информацию озвучила на заседании думы Томска 5 сентября и.о. заммэра Томска – начальника департамента финансов Анна Мальсагова.

«Около 334,3 миллионов рублей будет направлено на повышение зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций», - дополнили в пресс-службе мэрии.

Еще более 60 миллионов рублей пойдет на повышение зарплат педагогам допобразования, и почти 28 миллионов – на зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры.

Кроме того, Томск получил более 68 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот, более 47 миллионов – на ремонт дорог, свыше шести миллионов – на ликвидацию незаконных свалок и др.

С учетом этих дополнительных финансов, бюджет Томска в 2023 году составил почти 27 миллиардов рублей. Дума Томска эти поправки утвердила.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября средняя зарплата учителей в Томской области вырастет до 49 тысяч.