Четвертый класс пожароопасности ожидается в Томской области 6 сентября

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В Томской области 6 сентября ожидается высокая пожарная опасность. — 4 класс. Об это предупредили в региональном ГУ МЧС.

На основании прогноза томского гидрометцентра, 6 сентября местами по области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В это время томичам необходимо соблюдать меры безопасности.

В МЧС предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных: возникновением природных пожаров; возникновением пожаров в населенных пунктах, задымлением территорий