Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 10:26

Четвертый класс пожароопасности ожидается в Томской области 6 сентября

В Томской области сохраняется высокая пожароопасность
Алёна Мищенко
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 6 сентября ожидается высокая пожарная опасность. — 4 класс. Об это предупредили в региональном ГУ МЧС.

На основании прогноза томского гидрометцентра, 6 сентября местами по области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В это время томичам необходимо соблюдать меры безопасности.

В МЧС предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных: возникновением природных пожаров; возникновением пожаров в населенных пунктах, задымлением территорий