Новый мэр Томска Дмитрий Махиня заработал более 2 млн рублей за 2021 год

Стали известны доходы нового мэра Томска Дмитрия Махини Фото: Анна Ковалёва

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня за 2021 год заработал в должности заместителя мэра Омска более 2,28 млн рублей, следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте администрации Омска.

Согласно декларации за 2021 год, Дмитрий Махиня владел участком площадью 1100 квадратных метров и жилым домом площадью 283,2 квадратных метров. Кроме того, в декларации за позапрошлый год из его владений исчезли участок площадью 400 квадратных метров и дом площадью 93,2 квадратных метров.

В 2021 года Махиня владел квартирой площадью 29,5 квадратных метров. Также в его собственности находились автомобили Mazda CX-9 и Lada 210740.

Двое несовершеннолетних детей чиновника имеют по 1/27 доли в квартире площадью 107,2 квадратных метра.

Напомним, 5 сентября Дмитрий Махиня был избран новым мэром Томска. Он получил поддержку от 26 депутатов городской думы. Кандидатуру омича также поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур.