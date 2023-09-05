Фото: администрация Томск

В Томске завершили ремонт спуска на проспекте Мира, 20. Лестница соединяет микрорайоны Каштак и Черемошники. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района.

Все работы в районе спуска завершены. Здесь установили винтовые сваи, обустроили лестничные пролеты с перилами и покрасили все конструкции.

«Раньше здесь была народная тропа и мы понимали, что необходимо для томичей благоустроить удобный лестничный спуск. Районная администрация запланировала средства на проведение необходимых работ. На сегодняшний день подрядчик заврешил обустройство лестницы, и теперь люди могут с комфортом проходить по этому пути», — рассказали глава района Андрей Дорош.

В дальнейшем планируется решить вопрос с освещением, чтобы сделать дорогу более безопасной.